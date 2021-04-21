"İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması" başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması" başlıyor

İHA

"İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması" başlıyor

İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle “İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması” düzenliyor.
İlkadım Belediyesi, Milli Mücadele'nin simgesi olan İstiklal Marşı'nın çocuklar arasında daha iyi anlaşılması, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve sergilemelerine imkan sağlanması amacıyla, 2021 İstiklal Marşı Yılı etkinlikleri kapsamında tüm lise öğrencilerini bu yarışmaya katılmaya davet ediyor. Yarışmaya İstiklal Marşı'nın ilk 10 kıtasını okuyarak video ile kayıt altına alan tüm özel ve resmi lise düzeyinde öğrenciler okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olan yarışmanın; birincilik ödülü dizüstü bilgisayarı, ikincilik ödülü bisiklet, üçüncülük ödülü ise tablet olarak belirlendi.

"Büyük anlamlar taşıyan bir yarışma"
24 Aralık 2020’deki TBMM oturumunda bütün partilerin katılımıyla 2021 senesi “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan çok özel bir programla taçlandırdıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Akif’i mısralara sığdırmak veya sözle ifade etmek bence yetersiz olsa gerek. Bu vatan için canını göz kırpmadan veren, milletin yaşamış olduğu duyguları dile getiren Akif’imizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bu yarışmamız benim için çok büyük anlamlar taşıyor. Mehmet Akif Ersoy, ortak paydamızdır. Ülkesine sahip çıkan, ülkesi için canını veren ve herkese hitap eden ortak abidemizdir. Bunu yazılarıyla dile getirmiş ve kitaplarında nasihatlerini bizlere sırlamıştır. Çok kıymetli şairimizin belirttiği gibi; 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun' Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın İstiklal Marşı yılı ilan etmesi bizim ve ülkemiz açısından büyük bir anlam ifade ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Bizler bu günleri yaşıyorsak eğer, vatanın her köşesinde bu vatan için canın veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da vektör ile mücadele Büyükşehir yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Samsun'da vektör ile mücadele Büyükşehir yaza ...
Daire başkanı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Daire başkanı koronaya yenik düştü
SASKİ'den e-devlet üzerinden abonelik hizmeti
YEREL HABERLER SASKİ'den e-devlet üzerinden abonelik hizmeti
Çarşamba Ziraat Odası’ndan 800 çiftçiye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Çarşamba Ziraat Odası’ndan 800 çiftçiye Ramazan ...
Çocuklarda ateşli havalede ateşin nedeni tedavi edilmeli
YEREL HABERLER Çocuklarda ateşli havalede ateşin nedeni tedavi ...
İlkadım'da dezenfekte seferberliği Virüs avcıları İlkadım’ın kırsal mahallerini başta aşağı dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER İlkadım'da dezenfekte seferberliği Virüs avcıları ...
Emniyetten jandarmaya gelin
YEREL HABERLER Emniyetten jandarmaya gelin
Murzioğlu’ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı
YEREL HABERLER Murzioğlu’ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı
Baharın gelişiyle açan mimozalar renkli görüntüler oluşturdu Atakum sahilinde mimoza güzelliği
YEREL HABERLER Baharın gelişiyle açan mimozalar renkli görüntüler ...
Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı Başkan Kılıç: “Aşevimizde hazırlanan 1000 kişilik sıcak yemeğimizi her gün hemşerilerimize ulaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi ...
Uzmanlar uyardı: Kansızlığı göz ardı etmeyin
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Kansızlığı göz ardı etmeyin
İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi
YEREL HABERLER İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi
Başkan Yüksel Yıldırım: "Her oynadığımız maça teşvik primi gönderiliyor" Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan şok açıklamalar "Ertuğrul Sağlam bana borç para verdi"
YEREL HABERLER Başkan Yüksel Yıldırım: "Her oynadığımız maça teşvik ...
Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi
Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı Tabiat harikası Kızılırmak Deltası'nda yanan halinden eser kalmadı
YEREL HABERLER Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile ...
Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak mümkün Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “İftar ve sahur arasında 3 litre su tüketilmeli” “Bazı diş macunlarındaki (SLS) maddesi ağız kuruluğuna yol açıyor” “Geçen Ramazan ayına göre daha hareketliyiz”
YEREL HABERLER Oruçluyken ağız kokusu ve kuruluğundan kurtulmak ...
Güpegündüz ağacı yakıp kaçtı Alev topuna dönen ağaç, süs havuzundan çöp kovası ile su alınarak söndürüldü
YEREL HABERLER Güpegündüz ağacı yakıp kaçtı Alev topuna dönen ağaç, ...
FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol
Başkan Demir: “Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık” “Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye’deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda ...
Samsun’da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1 yılda 20 bin arttı
YEREL HABERLER Samsun’da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1 yılda 20 ...
Vali Dağlı: “Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var” “İlçelere baktığımızda Terme ve Çarşamba’da vakalar çoğunlukta” Belediyelerden aşı için hizmet
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif ...
Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Obez insanlar korona virüsü ağır geçiriyor
YEREL HABERLER Obez insanlar korona virüsü ağır geçiriyor
Sosyal medyadaki tuzak iddiasıyla ilgili gözaltına alınan yabancıya adli kontrol
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki tuzak iddiasıyla ilgili gözaltına ...