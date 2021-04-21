Evi yanan aileye kaymakamdan yardım

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, elektrikli sobadan çıkan yangında evleri yanan aileyi ziyaret ederek devlet olarak gerekli yardımın yapılacağını söyledi.

Yenicami Mahallesi Şahinbaş Sokak'ta 6 gün önce Recep Yeşil’e ait ev elektrikli sobadan çıkan yangında kısmen yanarak bazı odaları kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası Yeşil ailesini ziyaret eden Kaymakam Zaman ve beraberine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Emre Kösem, Yehicami Mahallesi Muhtarı Mustafa Anakök ile birlikte Recep Yeşil’e ait yanan evde incelemelerde bulunarak, devlet olarak ellerinden ne geliyorsa, imkanlar doğrultusunda yardımlarını yapacaklarını söyledi. Kaymakam Zaman, "Acil ihtiyaçlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak en kısa zamanda ulaştıracağız. Yangında can kaybının yaşanmamış olması bizi teselli etti. Mağdur vatandaşlarımıza destek sağlamak için incelemelerde bulunduk. Kaymakamlık olarak acil ihtiyaçlarını kendilerine en kısa zamanda ulaştıracağız” dedi.

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