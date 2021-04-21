Samsun'da bir kişi tabancayla kendini vurdu

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Samsun'da tabancayla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Ö.Ö. evinde girdiği bunalım sonucu kendisini kafasından tabancayla vurdu. Ö.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay jandarmaya haber verildi. Şahsın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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