Başkan Demir: "Vaka düşmesinde aşılamanın bir etkisi var"

Son günlerde azalan korona virüs vaka sayısı ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aşılama oranı Samsun'da çok yüksek. Bu düşüşte aşılamanın bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu virüsün Türkiye'mizin gündeminden yakın zamanda çıkması arzu ediyoruz" dedi.

Nüfusa oranla korona virüsü vaka sayısı en yüksek illerden biri olan Samsun, son 2 haftada yaşanan vaka sayısındaki düşüş nedeniyle liderliği ülkenin batısında yer alan bazı illere bıraktı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde Samsun 406 bin üzerinde en fazla Kovid19 aşısı yapılan şehir olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar ise vakaların düşmesinde aşının etkili olduğunu söylüyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de geçen günlerde mutasyonun etkisiyle Samsun'un ön sıralarda olduğunu, aşının etkisiyle de vakaların düşüşe geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Samsun mutasyona uğramış virüs yayılımında ön sıralardaydı. Bölgede genel bir yükseliş vardı ama Samsun'un aldığımız tedbirler, dolayısıyla kurallara riayet etmesinde ciddi bir hassasiyet vardı. Nüfusa oranla 100 bin kişideki yüksek miktarı şimdi daha iyi anlıyoruz. Test sayısının yüksekliğiyle doğru orantılı olduğu anlaşılıyor. Bulaşın tespit edilerek, temaslıların tespit edilmesiyle birlikte olayı kontrol ve denetim altına almanın şu anda etkisi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bir tek Samsun'da değil tüm Türkiye tedbirlere uyarak yakın zaman bu virüsün Türkiye'mizin gündeminden çıkmasını arzu ediyoruz. Aşılama oranı Samsun'da çok yüksek. Bu düşüşte aşılamanın bir etkisi olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.