Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Yeni Şehir Merkezi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan A. idaresindeki 55 ADM 336 plakalı otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı.

Yaralı, 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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