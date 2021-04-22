8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak için etkin bir şekilde mücadele eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde "kasten adam öldürme" suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.M.(50) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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