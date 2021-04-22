Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis

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Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada bonzai adli uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 22 yaşındaki S.K.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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