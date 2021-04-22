Samsunlu berberden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Samsun'un Kadifekale Mahallesi'nde bir berber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iş yerini bayraklarla donattı, çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

Samsun'un İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesi'nin ünlü ve sevilen berberi Hasan Karanfil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 1 gün önce çocuklarla birlikte kutladı. İş yerini bayraklarla ve Atatürk tablosuyla süsleyen berber Karanfil, çocuklara çeşitli hediyeler de ikram etti.



Dededen toruna 70 yıllık meslek

Kadifekakale Mahallesi'ndeki Kadifekale Camii'nin hemen altında, dededen toruna 70 yıldır 'berberlik' mesleğinin icra edildiği Karanfil Berber Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına sahne oldu. Babasından devraldığı mesleğini başarıyla sürdüren mahallenin sevilen esnafı Hasan Karanfil, bayraklar ve Atatürk tablosuyla süslediği iş yerinde çocuklarla bir kutlama programı düzenledi. Berber Karanfil, bayram coşkusu yaşayan miniklere çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.



"Tarihimizle gurur duyuyoruz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milleti için öneminin büyük olduğunu söyleyen Hasan Karanfil, "Büyük kurtarıcı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, egemenliğimizin taçlandırıldığı bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan ederek ne kadar büyük bir lider olduğunu da göstermiştir. Ben de naçizane bu büyük günü, 1 gün erken de olsa çocuklarımızla birlikte kutlamak istedim. Hem büyük bir coşku yaşadık hem bir kez daha tarihimizle gurur duyduk" dedi.

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