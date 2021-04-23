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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci makamını Meşhur’a telekonferansla devretti

İHA

Başkan Deveci makamını Meşhur’a telekonferansla devretti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 23 Nisan’da makam koltuğunu telekonferans yöntemiyle 8 yaşındaki Ömer Emir Meşhur’a devretti. Bir günlüğüne başkan olan Meşhur, bazı arkadaşlarının interneti olmadığı için uzaktan eğitime devam edemediğini söyleyerek tüm çocuklara ücretsiz internet sağlanmasını istedi

Atakum Belediyesi, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuklarını çocuklara devretme geleneğini pandemi nedeniyle bu yıl da telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Bu sene Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci koltuğunu, Hüseyin Avni Asal İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ömer Emir Meşhur’a devretti. Minik başkan Ömer Emir, evinin bayrama özel süslediği alanından telekonferans yoluyla makama konumlandırılan ekranla Başkan Deveci’ye bağlandı. Minik başkan Meşhur, tüm Atakumlu çocuklar için talimatlarını sıraladı. Başkan Deveci de Atakum Belediyesi’nin çocuklara yönelik devam eden çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken aynı zamanda bir müjde de verdi.

"Dünya'da ilk ve tek bayram"
Dünya çocuklarına mesajı paylaşırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada ilk ve tek olma özelliğine vurgu yapan minik başkan Meşhur, “Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e biz çocuklara verdiği değerle bu bayramı hediye ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Atakum’da yaşayan tüm çocukları temsilen belediye başkanlığı koltuğuna oturuyorum. Göreve başladığından bu yana çocuklar için çok değerli çalışmalar yapan Cemil Deveci ve ekibini kutluyorum. Tüm Atakumlu çocuklar için talimatlarımı not almanız için sıralayacağım” dedi.

Atakumlu çocukları temsil etti
Başkan Deveci’nin taleplerini dikkatle not aldığı minik başkan şu ifadeleri kullandı, “Koronavirüs nedeniyle uzun süredir derslerimize internet üzerinden devam ediyoruz. Ancak interneti olmadığı için eğitimine devam edemeyen arkadaşlarım var. Arkadaşlarım için, tüm Atakum’da öğrencilere ücretsiz internet sağlanmasını, Koronavirüs bittiğinde Atakum’da çok büyük bir piknik düzenlenmesini, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığınız çalışmaların artmasını, Atakum’da bir tane dahi hasta ve aç sokak hayvanı olmamasını, Atakum’da daha fazla yeşil alan ve çocuklar için daha fazla oyun alanı olmasını istiyorum. Bana Atakumlu çocukları temsil etme şansı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Caddelerde ve meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız bayramlara bir an önce ulaşmak dileğiyle, tekrar bayramımız kutlu, mutlu olsun."

"Bu bayram hem emanet hem armağan"
Minik başkan Meşhur’un şahsında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu bayramın bir benzeri dünyada yok. Ülkesinin kurucusu tarafından çocuklara armağan edilmiş dünyanın hiçbir ülkesinde bir bayram yok. O nedenle siz bu bayramın sahibi; hem armağan hem de emanet edileni olarak şanslı ve sorumlusunuz. Bu aynı zamanda 23 Nisan yüzyıllarca bu ülkede coşkuyla kutlanacak demek, bunu da siz gerçekleştireceksiniz. Bu ülkenin sizden bekledikleri çok fazla" diye konuştu.


"Başkan Deveciden müjde"
Başkan Deveci, minik başkan Meşhur’un talepleriyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Arkadaşlarına müjde verebilirsin, zaten öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde internet altyapısını güçlendirecek bir sistem oluşturuyoruz. Bunun üzerinde çalışıyorduk, müteahhit bir firmayla görüşüyoruz. Bu konuda neler yapılabilir, bu sistemi nerelere kurmak gerekli bunları araştırıyoruz. Bir de Cumhuriyet mahallemizde Banda Aceh Parkı’nın hemen arkasında sizler için Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi yapıyoruz. O yapının içerisinde bir de kitap kafe olacak. İçerisinde 30 bine yakın birçok türde kitap olacak. Aynı zamanda merkezin internet altyapısı güçlü olacak. Bunun dışında kentin yerleşik alanlarında, parklarında buna benzer sosyal tesislerin ve okul bölgelerinde internet alt yapısını güçlendirecek çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu iş gerçekleşecek. Diğer yandan bu şehirden ben de şikayetçiyim, yeşil alan ve özellikle oyun alanı sıkıntısı çok fazla. Özellikle şehrin yerleşik alanında yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az, var olanı değerlendirmeye ve sizin yaş grubunuzun kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Şimdi oradan geliyorum, yukarıda bir park alanı çalışması var. Ne kadar yeşil alan varsa, ne kadar park alanı varsa hepsini ağaçlandırmaya hepsini planlayıp projelendirmeye özen gösteriyorum” şeklinde konuştu.

"Kendimi sana şikayet edeyim"
“Emir, bir şey itiraf edeyim” diyen Başkan Deveci, "Benim yaş kuşağım sizin geleceğinizi neredeyse tüketti. Biz hem kendi gençliğimizi hem de kendi deneyimimizi biraz hesapsız kitapsız harcadık. Zorluklarımız var, hem şehirlerde tükettik hem de ülkenin başka yerlerinde tükettik. Ben de kendimi sana şikayet ediyorum. Bu ülkenin yönetiminde etkili olamadık. Ülkeyi doğru yönetemedik ve sizin geleceğinize sorunlar üretiyoruz. İnternet altyapısı yok, şehirlerde doğru dürüst yeşil alan ve park yok, yolları düzgün değil; bir yerde üç katlı bir yerde otuz üç katlı binalar var, çirkin görüntüler var. Bunlar bizim olumsuz eserlerimiz. Ben o yüzden sana kendimi ve kendi yaş grubumu şikayet ediyorum. Siz ve sizden sonra gelecek nesil, bu şehre ve ülkeye müdahale edin. Doğru yönetilmesini sağlayın. Çok çalışın ve derslerinizde çok başarılı olun. İçinizde yaşadığınız şehrin ve ülkenin sorunları ile çözümlerini öğrenin; çözüme ilişkin düşünceleriniz olsun. Yarın ortaokulda, lisede, üniversitede olacaksın oralarda seni daha ciddi sorunlar bekliyor. Sorunların yanında bir de görevlerin olacak. Ben senin o sorunları toplumun, ailenin desteğinle ve yeteneklerinde aşacağını biliyorum. Ama asıl seni bekleyen sorumluluklar var, o sorumlulukları ben sana ve senin yaş kuşağına hatırlatmak istiyorum. Biz eksik gedik bu sorunları çözeceğiz, benim görevim bu. Bunları hem sizinle konuşarak hem de mahalle mahalle dolaşarak yapabiliyorduk. Bu pandemi bizi geciktirdi, engelledi; ama hem belediye meclisinde hem de muhtarlar meclisinde şehrin tüm sorunlarını konuşuyoruz. En azından sizi mutlu edecek sizi güler yüzlü bir şekilde parklarda oynayıp spor yapıyor olabilecek; sokakta yaşayan canlıların da güvende ve mutlu olduğu bir kent inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Benim adıma sen arkadaşlarına söz verebilirsin ‘Belediye Başkanı bana bu sözleri verdi, o da gece gündüz çalışıyor’ diyebilirsin" ifadelerini kullandı.

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