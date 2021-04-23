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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Belediyesi'nden 23 Nisan’a özel yarışma

İHA

19 Mayıs Belediyesi'nden 23 Nisan’a özel yarışma

19 Mayıs Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Arif Nihat Asya’nın "Bayrak" şiirini güzel okuma yarışması, ortaokul öğrencilerine yönelik ise "Milli Egemenlik" konulu resim yarışması düzenledi.
Samsun 19 Mayıs ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı münasebetiyle 15 Temmuz Millet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol’un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 19 Mayıs Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı münasebetiyle ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik düzenlenen yarışma sonuçları açıklanarak ödülleri verildi.
19 Mayıs Belediyesi ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini güzel okuma yarışması, ortaokul öğrencilerine yönelik ise "Milli Egemenlik" konulu resim yarışması düzenledi. İlkokul öğrencilerine yönelik Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini güzel okuma yarışmasının birincisi Eymen Efe Akbulut ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Milli Egemenlik" konulu resim yarışmasında ise birinci Esmanur Ekser’e katılım belgesi ve ödülleri İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek tarafından verildi. İkinciler İremsu Soylu ve Ela Arslan'ın ödülleri 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, üçüncüler Ecrin Kurban ve Regat Akta’nın ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol verdi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs Belediyesi olarak bizler çocuklarımızın evlerinde kaldığı bu sürede, güzel ve eğlenceli vakit geçirmeleri için bazı yarışmalar düzenliyoruz. Düzenlediğimiz yarışmalara yoğun katılım olması bizleri mutlu ediyor. Pandemi koşullarından dolayı milli bayramlarımızı okullarda öğrencilerimiz ile birlikte kutlayamasak da milli ve manevi duygularımızı yaşatmak adına yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyon tarafından belirlenen derece yapan öğrencilere altın ödülü verilirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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