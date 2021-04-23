Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, Playoff potasında kalmaları için Isparta maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, pazar günü Isparta Davrazspor'u kendi sahasında konuk edecek. Adapark Tesisleri'nde bu maça hazırlanan Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, Playoff potasında kalmaları için Isparta maçını kazanmaları gerektiğini vurguladı. Yelek, "Bu takımı Playoff veya şampiyonluğa kurmadık. Bunu ben her zaman tekrarlıyorum ama Allah razı olsun çocuklar bu hedefte kaldılar, hiçbir zaman bu hedeften kopmadılar, hep mücadele ettiler. Biz burada anlatıyoruz ama millet bilmediği için konuşabiliyorlar. Ligin ikinci devresinde bir tane bile maça ben ilk 11 ile çıkmadım. Benim en iyi 3 oyuncum yok. Aykut, Abdulsamet, Kemal bunlar benim için üst düzey oyuncularım. Onlar olmayınca biz sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların olduğu maçları bir gözümüzün önüne getirelim. İlk yarı biz 27 puan topladık. Büyük takımlara bakın. Önemli forvetleri oynamayınca kaleye bile gidemiyorlar" dedi.

Çarşamba Şehir Stadı’nda oynanacak müsabaka pazar günü saat 15.00’te başlayacak.

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