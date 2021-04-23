Samsun'da iş yerinde esrar ele geçti: 2 gözaltı

Samsun'da bir iş yerine narkotik polisi tarafından düzenlene operasyonda 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan M.K. ve S.E. isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. S.E.'nin iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 784 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. ve M.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan S.E. ve M.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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