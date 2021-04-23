Kırsal mahallelerdeki çocuklara 23 Nisan sürprizi

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Samsun’da görev araçlarıyla kırsal mahallerde konvoy halinde dolaşan jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri ilçe merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen araç konvoyu sonrasında ilçenin kırsal mahallerinde de konvoy düzenleyerek çocukları sevindirdi.

Jandarma ekipleri 23 Nisan’da köylerdeki çocukları da unutmayarak kırsal mahalleri ziyaret ederek çocuklara balon ve Türk Bayrakları dağıttı. Jandarma ekipleri, görev araçlarının megafonundan bayram şarkıları ve sirenler çalarak çocukların bayramını kutladı.

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