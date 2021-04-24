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Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak

İHA

Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak

– TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Boluspor, ligin 32. haftasında tarihlerindeki 61. randevularına çıkacaklar.
Samsunspor ile Boluspor daha önce resmi müsabakalarda 60 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 27’sini Boluspor, 22’sini ise Samsunspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
2 takım Bolu’da ise 29 kez birbirlerine rakip oldular. Bolu’da oynanan maçlarda Samsunspor’a karşı büyük bir üstünlük kuran ev sahibi takım, 29 maçın 21’ini kazandı. Samsunspor deplasmanda sadece 5 maç galip gelirken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Geride kalan 31 haftada 61 puan toplayan Samsunspor, Süper Lig için rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor’un puan kaybetmesini beklerken, 38 puanı bulunan Boluspor ise kümede kalmayı garantiledi.
2 takım 25 Nisan Pazar günü saat 20.30’da Bolu’da 61. randevularına çıkacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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