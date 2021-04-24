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Bafra Ovası'ndan kışlık sebze ihracatı attı Yurt dışına ihraç edilen kışlık sebzeler üreticinin yüzünü güldürdü

İHA

Bafra Ovası'ndan kışlık sebze ihracatı attı Yurt dışına ihraç edilen kışlık sebzeler üreticinin yüzünü güldürdü

Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilen kışlık sebze ürünleri arasında yer alan karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahananın yurt dışına ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürüyor.
28 yıldır Bafra Sebze Hali'nde sebze komisyonculuğu yapan Osman Beyli Muhtarı Yusuf Bayrak, mart ve nisan aylarında Bafra’da yetiştirilen karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahananın yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Bayrak, "Bizler taşın altına elimizi koyarak özellikle Balkan ülkelerinde Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ile Almanya'ya mal göndermemiz gerekiyor. Bunun Bafra’mıza ve ülke geneline faydası olacağını düşünüyorum. Bundan 1213 yıl evvel Mersin Adana bölgesinden biz Almanya’ya, Yunanistan’a karpuz ihracatı yapmıştık. Son 45 yıldır görüyorum ki Ege ve Akdeniz Bölgelerinde havalar erken ısındığından dolayı ihracat bölesi bu bölge oluşuyor. Bu bölgede ihracatın geliştirilmesi Mersin ve Antalya bölgesindeki ihracatçıların buraya teşvik edilesi gerekir. Bizlerin de en kaliteli malı en güzel bir şekilde ardiyelerimizde ambalajlayıp yurt dışına sevk etmemiz lazım. Kızılırmak Deltası'ndaki toprağın zengin olması nedeniyle Türkiye’deki ve dünyadaki üretilen sebzeler ile Bafra’daki üretilen sebzeler arasında ayrıcalık var. Damak tadı çok farklı. Bunu piyasaya yaydığınız zaman ihracatın çok gelişeceğini, bir iki yıl içerisinde bu işin ovada geliştirileceğine inanıyorum" dedi.

"Eskiden biz ambalaj yaparken selemizi, sepetimizi, paletimizi bile bulmazdık" diyen Bayrak şunları kaydetti:
"Mersin'den buraya getir, onları burada yapmaya çalış bir maliyet getiriyordu. Sonuçta bir rekabet ortamında Ege ve Akdeniz Bölgelerine yenik kalıyorduk. Ama şu anda bunlar tamamen burada gelişti. Sele fabrikaları kuruldu. İstediğimiz paketleme ambalajımız burada satılıyor. İstediğimizi bulabiliyoruz. Şu anda buradan sevk edilecek mal karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana. Avrupa bölgesi bu bizim hibrit dediğiz beyaz lahanamızı kesinlikle yemekte değil, salata kullanıyor ve orta boy istiyor. Ovamızda en azından 23 ton bu ebatlarda bu mal var. Bunlar ihracat yapılmazsa iç piyasada satılma şansı yok, çöp olacaktır. İhracat yapılırsa mal değerlendirilecektir. İstanbul’a da mal yapıyoruz. İhracatın ovamıza faydalı olacağını düşünüyorum."

"Günde 10 tır ihracat yapılıyor"
Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Üreticilerin elinde hibrit lahana kalmaması için maliyetinin altında da olsa tarlada ızgara çekmektense çiftçilere bir destek amacıyla şu an tır Kosova Priştina’ya yükleniyor. Yaklaşık günde 10 tır ihracat yapılıyor. Yaz sezonu kavun, karpuzda da ihracat devam eder. Çiftçilerin mağduriyetleri gider. 2021 yılında da bu ihracatların devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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