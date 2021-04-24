Korona salgını dünyada ahşaba olan talebi arttırdı, fiyatlar arttı Keresteci esnafı: “Kereste altın çağını yaşıyor. Böyle bir döneme daha önce şahit olmadık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona salgını dünyada ahşaba olan talebi arttırdı, fiyatlar arttı Keresteci esnafı: “Kereste altın çağını yaşıyor. Böyle bir döneme daha önce şahit olmadık"

İHA

Korona salgını dünyada ahşaba olan talebi arttırdı, fiyatlar arttı Keresteci esnafı: “Kereste altın çağını yaşıyor. Böyle bir döneme daha önce şahit olmadık"

Korona salgını dünyada ahşaba olan talebi arttırınca, fiyatlar geçen yıla oranla arttı.
Geçen yıl 300500 TL arasında satılan 3. sınıf tomruk, bugün vergiler hariç bin TL’ye satılıyor. İhracatın çoğalması, döviz kurlarının artması ve ham madde tedarikinde yaşanan zorluk iç piyasada fiyatların artmasına neden oldu.
Piyasa şartlarını değerlendiren 40 yıldır kereste işletmesi bulunan Cengiz Engin (59), “Türkiye dışarıdan kereste ithal etmezse bugünkü fiyatların da çok üstünde kereste tüketilirdi. Şu anda kereste fiyatı son 4 ayda yüzde 50 civarında arttı. Bunda döviz artışı ve kerestenin başka ülkelerden de yoğun talep görmesi etkili oldu. Bu etkenler yurt içindeki kereste fiyatlarının da artmasına neden oldu. Bunun yanında entegre firmaları önceden yurt dışından kereste ithal ediyordu, şimdi ise yurt içinden bu talebi karşılıyor. Bu da fiyatların atmasına neden oldu. Yükselişin 12 ay içerisinde daha fazla olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 300500 TL arasında satılan 3. sınıf tomruk, bugün vergiler ve diğer giderler hariç yerinde bin TL’ye satılıyor” dedi.

“Doğal yaşam ve ahşap eve olan ilgi de fiyatları arttırdı”
Salgın dolayısıyla ahşap eve olan talebin arttığını ifade eden Ergin, “Kereste beşikten mezara kadar lazım olan bir ürün. Ayrıca pandemiden dolayı insanlar doğaya yerleşmeye de başladı. Doğaya yerleşen insanlar ahşap ev yapmayı ve betondan uzaklaşmayı tercih ediyor. Bu da fiyat artışını tetikledi. Fiyatların dengelenmesi için ülkemizin kereste ithalatına kolaylık tanıması lazım. Eldeki kaynakların da sınırlı bir şekilde tüketilmesi lazım” diye konuştu.

“Kereste altın çağını yaşıyor”
45 yıldır kereste işletmesi sahibi olan Ali Yıldız (65), “Yurt dışı talebi çok olduğu için fiyat artabilir. İran, Irak Suriye ve Azerbaycan’a çok sayıda kereste gidiyor. Fiyatlarda bir denge unsurunun sağlanması gerekiyor. Böyle bir döneme daha önce şahit olmadık. 40 yıldır kereste işindeyim ilk defa bu sene fiyatların afaki bir şekilde arttığına şahit oldum. ‘Kerestede altın çağı yaşanıyor’ diyebiliriz. Mal satacak herkes de şu anda tedirgin. Bugün sattığımız ürünü yarın yerine koyamıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılırmak Deltası küçülüyor
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası küçülüyor
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: “Sünnet mutlaka uzmanı doktorlar tarafından yapılmalı”
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çil: “Sünnet mutlaka uzmanı ...
Bafra Ovası'ndan kışlık sebze ihracatı attı Yurt dışına ihraç edilen kışlık sebzeler üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Bafra Ovası'ndan kışlık sebze ihracatı attı Yurt ...
Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ...
Samsun’un çok riskli ilçesinde jandarmadan sıkı takip
YEREL HABERLER Samsun’un çok riskli ilçesinde jandarmadan sıkı takip
Kırsal mahallelerdeki çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerdeki çocuklara 23 Nisan sürprizi
Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı
Atakum sokaklarında 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Atakum sokaklarında 23 Nisan coşkusu
Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi
Terme'de 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Terme'de 23 Nisan konvoyu
Samsun polisinden 23 Nisan korteji
YEREL HABERLER Samsun polisinden 23 Nisan korteji
511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Jandarma yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Jandarma yüzleri güldürdü
Samsun'da iş yerinde esrar ele geçti: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da iş yerinde esrar ele geçti: 2 gözaltı
1200 yıllık dev çınara bakım
YEREL HABERLER 1200 yıllık dev çınara bakım
Atakum’da resim, öykü ve şiir yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Atakum’da resim, öykü ve şiir yarışmasının ...
Jandarmadan kırsal mahallelerde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Jandarmadan kırsal mahallelerde 23 Nisan coşkusu
Çarşamba Devlet Hastanesi’nde aşı düzenlemesi
YEREL HABERLER Çarşamba Devlet Hastanesi’nde aşı düzenlemesi
Yelek: "Play-off'a kalmamız için Isparta maçını kazanmalıyız"
YEREL HABERLER Yelek: "Play-off'a kalmamız için Isparta maçını ...
Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya’ya devretti
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya’ya devretti
Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var"
YEREL HABERLER Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için ...
SAMKON Başkanvekilliğine Metin Şenel getirildi
YEREL HABERLER SAMKON Başkanvekilliğine Metin Şenel getirildi
23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu