Jandarma uygulamasında korona testi pozitif şahıs yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uygulamada bir kişinin HES kodu sorgulanmasında korona virüs tespitinin pozitif olduğu, karantinada olması gerekirken sokağa çıkıp dolaştığı tespit edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kavacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması ve HES sorgulama yaptığı bir sırada S.T.'nin (31) HES kodu sorgusunda Kovid19 testinin pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Olayla ilgili nöbetçi savcıya bilgi verildi ve şahıs hakkında hem adli hem de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 282 "Karantina tedbirlerini ihlal etme" nedeniyle tutanak tanzim edilerek idari yaptırım uygulandı. S.T., 112 ekiplerine haber verilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.