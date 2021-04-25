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Lojmanda çıkan yangında aileyi komşusu kurtardı 

DHA

Lojmanda çıkan yangında aileyi komşusu kurtardı 


Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da öğretmen lojmanlarında çıkan yangında mahsur kalıp dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, yan dairedeki komşuları öğretmen Metin Alptekin Arslan tarafından son anda kurtarıldı. Hafif yaralanan aileyi kurtaran Arslan, "Salonda bebeği buldum ve alıp hemen çıktım. Biraz duman soluduk o kadar" dedi.   
Tekkeköy ilçesi Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin öğretmen lojmanlarında, saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 2 katlı binanın üst katından yükselen dumanı gören lojman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Lojmanlarında çıkan yangında mahsur kalıp dumandan etkilenen Veysel Keçeci (35), eşi Seda Keçeci (33) ve 1,5 yaşındaki kızları Z.İ.K., yan dairedeki komşuları öğretmen Metin Alptekin Arslan tarafından son anda kurtarıldı. İhbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen aile fertleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan aile bireylerinin vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
O ANLARI ANLATTI
Olay sırasında aileyi son anda kurtaran öğretmen Metin Alptekin Arslan, o anları anlattı. Dumanlar içinde bebeğe en son ulaştıklarını belirten Arslan, "Dumanlar çıkmaya başladı. Hemen sigortaları kapatıp yan komşuma yöneldim. Kapısını çalmadan o kapıyı açtılar. Aşırı derece duman çıktı. Sonrasında ben hemen evime dönüp bir battaniye alıp ıslattım. Komşumun evine hemen geri döndüm göz gözü görmüyordu. 3-4 defa meslektaşım girip çıktı evine, ben de 2-3 defa girip çıktım. En son girmem de salonda bebeği buldum ve alıp hemen çıktım. Biraz duman soluduk o kadar" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2021-04-25 15:21:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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