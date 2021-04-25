Samsun'da bin 100 yıllık çınar ağacına bakım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde bin 100 yıllık tarihi çınar ağacını bakıma aldı. Zarar vermeyen kimyasallarla ağacın etrafındaki çürük dokular ve mantar oluşmuş alanlar temizlendi. Başkan Mustafa Demir, “Burayı turizm destinasyonu olarak Samsun'umuza ve ülkemize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi’ndeki bin 100 yıllık çınar ağacının bakımını gerçekleştirdi. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 3 yıl önce anıt ağaç olarak tescillenen 18 metre genişliğinde ve 35 metre yüksekliğindeki çınar ağacı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından detaylı bir şekilde bakıma alındı. Ağacın kovukları, mantar oluşmuş alanları ve çürümüş dokular temizlendi. Zarar vermeyen kimyasal ilaçlama ve gübreleme yapılarak ağacın uzun yıllar yaşaması için gerekli tedbirler alındı.

Çalışmaları yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıt ağacın bulunduğu alanda bir proje geliştireceklerini ve burayı turizm destinasyonu olarak kullanmak istediklerini ifade etti. Başkan Demir, “Bin 100 yıllık çınar ağacımızın ekiplerimizle birlikte restorasyonunu yapıyoruz. Türkiye’de bunun emsali birkaç tane vardır. Tescilli anıt ağacımızın durumu çok iyi. Ağacımızın yeni teknikle birlikte bakımını gerçekleştiriyoruz. Bu çınar ağacının uzun yıllar daha yaşatma noktasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ağacın bulunduğu mülkiyetin sahibi Hamdi Akbaş ise ağaca bakım yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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