Başkan Demir: "Vezirköprü’de Türkiye’nin en özel OSB’lerinden biri olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Vezirköprü’de Türkiye’nin en özel OSB’lerinden biri olacak"

İHA

Başkan Demir: "Vezirköprü’de Türkiye’nin en özel OSB’lerinden biri olacak"

İlçelere yapılan sanayi yatırımlarından bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en özel OSB’lerinden biri olacak" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy ve Kavak ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte ilçedeki yatırımları değerlendiren Başkan Demir, daha sonra 19 Mayıs Mahallesi ile Çay Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprü çalışmasını yerinde inceledi. Kutlukent Bulvarı’nda devam eden zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarını da takip etti.
Daha sonra Kavak ilçesinde de çalışmaları inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılı sonuna kadar kırsal altyapıyı Samsun’da sorun olmaktan çıkaracaklarını ifade etti. Sadece altyapıda değil her alanda kente vizyon projelerle değer katacaklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, çiftçiye ve üreticiye her alanda destek olduklarını dile getirdi. İlçelerdeki sanayi alanlarının genişletilmesi ve bölgeye yatırımcı çekmek için yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Demir şunları söyledi: “Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en özel OSB’lerinden biri olacak. Vezirköprü’de ayrıca bir de küçük sanayide projemiz var. Havza Bekdiği’nde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Ayrıca kentsel dönüşümde de Samsun farklı bir noktaya geldi. Yatırımlarımızı 17 ilçede gerçekleştiriyoruz. Tüm ekibimizle, ilçe belediye başkanlarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu da Samsun’un geleceği için önemli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaç yükleyici hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Ağaç yükleyici hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
Samsun'da bin 100 yıllık çınar ağacına bakım
YEREL HABERLER Samsun'da bin 100 yıllık çınar ağacına bakım
Lojmanda çıkan yangında aileyi komşusu kurtardı 
YEREL HABERLER Lojmanda çıkan yangında aileyi komşusu kurtardı 
Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Havza’da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
YEREL HABERLER Havza’da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
Başkan Demir Havza’da tamamlanan yolları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Demir Havza’da tamamlanan yolları inceledi
Samsun’un içme suyu barajında sevindiren gelişme 15 milyon metreküpe kadar düşen barajdaki su miktarı yağışlar sonucu 50 milyon metreküpe ulaştı Başkan Demir: " 2021 yılında hiç yağmur yağmasa da su sıkıntısı yaşamayacağız"
YEREL HABERLER Samsun’un içme suyu barajında sevindiren gelişme 15 ...
Cezaevinden çıkıp cinayet işledi, otobüsle kaçarken yakalandı Katil zanlısının kendisini yakalayan polisler için "Helal olsun bunlara" demesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkıp cinayet işledi, otobüsle kaçarken ...
Cezaevinden çıkıp cinayet işledi, otobüsle kaçarken yakalandı Katil zanlısı kendisini yakalayan polisler için "Helal olsun bunlara" demesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkıp cinayet işledi, otobüsle kaçarken ...
Karantinada olması gereken şahıs jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken şahıs jandarmaya yakalandı
Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
Hastanede çalışan memur evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastanede çalışan memur evinde ölü bulundu
Jandarma uygulamasında korona testi pozitif şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma uygulamasında korona testi pozitif şahıs ...
Vatandaşların tercihi alabalık, levrek ve çipura
YEREL HABERLER Vatandaşların tercihi alabalık, levrek ve çipura
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı Polisin sokağa çıkma muafiyetine kendinden örnek vermesine şoförler de hak verdi “Ben polisim yarın izinli günümde dışarı çıksam, ben de aynı cezaya maruz kalırım”
YEREL HABERLER Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı Polisin sokağa ...
EMŞAV’dan 208. mevlit
YEREL HABERLER EMŞAV’dan 208. mevlit
Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Atakum'da 1555 aileye gıda yardımı
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı
YEREL HABERLER Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan ...
Bafra'da larva ile mücadele çalışması
YEREL HABERLER Bafra'da larva ile mücadele çalışması
Karadeniz’de 2 milyon 679 bin dozdan fazla aşı yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 2 milyon 679 bin dozdan fazla aşı ...
Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu raylardan geçiyor Samsun’da çam kese böceğinin kelebeğe dönüşme yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu raylardan ...
Korona salgını dünyada ahşaba olan talebi arttırdı, fiyatlar arttı Keresteci esnafı: “Kereste altın çağını yaşıyor. Böyle bir döneme daha önce şahit olmadık"
YEREL HABERLER Korona salgını dünyada ahşaba olan talebi arttırdı, ...
Kızılırmak Deltası küçülüyor
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası küçülüyor