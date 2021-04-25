OMÜ'den Biden'a kınama

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki sözde 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Osmanlı döneminde 1915 yılında yaşanan olayları, sözde ‘soykırım’ olarak tanımlamasını reddediyor ve kınıyoruz. Tarihî gerçeklerle bağdaşmayan, tarihi siyasi fırsatçılık uğruna çarpıtan, böylesine 'yok hükmünde' bir açıklama sadece onu dile getirenleri itibarsızlaştıracaktır. Tarih boyunca tevazu ve merhamet timsali olan Türk milletini zan altında bırakmayı hedefleyen bu kararın bölge barışına ve istikrar arayışlarına hizmet etmeyeceği aşikârdır" denildi.

Tarihin çarpıtılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ısrarla dile getirdiği tarihi gerçekleri araştırmak için tarafsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerisine cevap veremeyenlerin yalanlarla tarihi çarpıtma gayretleri hiçbir zaman emeline ulaşamayacaktır. OMÜ Senatosu olarak; ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye düşmanı çevrelerin iftiralarını yansıtan, uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksun olan, yok hükmündeki sözde ‘soykırım’ açıklamasını reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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