Samsunspor'dan 'algı operasyonu' tepkisi

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. tarafından sosyal medya üzerinden kulübe yöneltilen iddialara tepki gösterilerek yapılan paylaşımlarla 'algı operasyonu' yapıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü’ne ve Başkanımız Yüksel Yıldırım’a yönelik olarak bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, kulübümüze yönelik bir algı operasyonunun başlatılmış olduğunu üzülerek takip etmekteyiz. Öte yandan ligin kaderini doğrudan etkileyecek müsabakalar öncesinde yaşananları da hayretle izliyoruz. Rakip takımların faaliyetleriyle, Samsunspor Futbol Kulübü arasında doğrudan bağlantı kurulmaya çalışılması, bir hedef şaşırtmaca metodudur. Kulübümüze karşı yapılan bu algı operasyonuna karşı, tüm spor kamuoyunu ve Samsunspor taraftarlarımızı sağduyulu olmaya ve bu kirli oyuna alet olmamaya davet ediyoruz" denildi.

Algı operasyonu yapılmak istendiği belirtilerek, "Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, bizzat bu konudaki şikayetlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Bu konuda Samsunspor’un duruşu nettir. Kulübümüz hiçbir saha dışı faaliyete karışmadığı gibi, sadece futbolun doğrularını sahada ortaya koymaya odaklanmış bir kulüptür. Bu tür paylaşımların kulübümüzün duruşuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Samsunspor Futbol Kulübü ve Samsunspor camiası, bu tür olayların içinde asla yer almamıştır ve bundan sonra da asla yer almayacaktır. Sosyal medyada bu algı operasyonunu başlatanların amacı, hedef oklarını Samsunspor’a çekmek olmakla birlikte, Samsunspor bu algı operasyonu tuzağına düşmeyecektir ve bu girişim sonuçsuz kalacaktır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. olarak tüm hedef şaşırtma ve algı oyunlarına rağmen Süper Lig hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Gerek Türk hukuku gerekse Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde, bu kirli operasyonu başlatanlara karşı yasal haklarımızı arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

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