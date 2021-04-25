Samsun'a şehit ateşi düştü

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu.



Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Şehidin naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.

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