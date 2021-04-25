Samsun'a şehit ateşi düştü

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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun´a ulaştı.

Irak´ın kuzeyindeki AvaşinBasyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, İstanbul Bağcılar´da yaşayan ailesine verildi. Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun´un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi´nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-04-25 23:17:35



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