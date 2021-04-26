Samsun'da inşaat malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da inşaat malzemesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Eski Fırın Kavşağı yanında gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik'den Samsun'a inşaat malzemesi götüren İlyas Poyraz idaresindeki 11 AS 635 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçip devrildi. Kamyondan savrulan inşaat malzemeleri yola saçıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İlyas Poyraz 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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