Samsun'da FETÖ'den 3 astsubay gözaltına alındı

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 2'si muvazzaf, 1'i açıkta olan 3 astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, muvazzaf astsubaylar H.Ş ve K.Y. ile açıkta olan astsubay E.K.'yi Atakum ilçesinde bu sabah saat 06.00'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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