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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ 2021 Times Higher Education Etki Sıralaması’nda yer aldı

İHA

OMÜ 2021 Times Higher Education Etki Sıralaması’nda yer aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), üniversiteleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendiren tek küresel derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education’ın (THE) 2021 Etki Sıralamasında yer aldı. THE, araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört temel alanda geniş kapsamlı ve dengeli kıyaslamalar yapabilmek için özenle belirlenmiş göstergeler kullanıyor.
94 ülke ve bölgeden bin 115 üniversitenin değerlendirildiği 2021 Etki Sıralaması üçüncü kez yayınlanmış oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi önceki derecelendirmelerin her ikisinde de yer almıştı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100 üzerinden 41.6 genel puanla genel sıralamada bin 115 üniversite arasında 8011000 aralığında yer aldı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kategorileri
Amaç 1 Yoksulluğa Son kategorisi üniversitelerin yoksulluk konusundaki çalışma ve araştırmalarını, bölgedeki yoksul öğrenciler ve vatandaşlara verdikleri desteği inceler. 79 ülke ve bölgeden toplam 591 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27,9 puanla 401+ segmentinde yer aldı.
Amaç 2 Açlığa Son kategorisi üniversitelerin açlıkla ilgili araştırmalarını, gıda sürdürülebilirliği konusundaki öğretilerini, bölgesel açlık ve gıda atıklarıyla mücadele etme kararlılıklarını inceler. 72 ülke/bölgeden toplam 442 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 37.7 puanla 201300 aralığında yer aldı.
Amaç 3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisi üniversitelerin temel hastalıklar ile ilgili araştırmalarını, sağlık sektörüne, öğrencilerin ve personelin sağlığına ilişkin verdiği destekleri inceler. 88 ülke/bölgeden toplam 871 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 61,2 puanla 301400 aralığında yer aldı.
Amaç 4 Nitelikli Eğitim kategorisi üniversitelerin okul öncesi eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye katkısını, pedagoji araştırmalarını ve kapsayıcı eğitime olan bağlılıklarını inceler. 95 ülke/bölgeden toplam 966 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 38,8 puanla 601800 aralığında yer aldı.
Amaç 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisi üniversitelerin cinsiyet eşitliği konusundaki araştırmalarını, politikalarını ve kadınların iş hayatında güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını inceler. 87 ülke/bölgeden toplam 776 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25,7 puanla 601+ segmentinde yer aldı.
Amaç 6 Temiz Su ve Sanitasyon kategorisi üniversitelerin su ve su kullanımına ilişkin araştırmalarını ve herkes için sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma kararlığını inceler. 69 ülke/bölgeden toplam 520 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 13,3 puanla 401+ segmentinde yer aldı.
Amaç 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisi üniversitelerin enerji ile ilgili araştırmalarını, enerji kullanımlarını, enerji politikalarını ve herkes için enerji verimliliğini sağlama ve teşvik etme konusundaki kararlığını inceler. 77 ülke/bölgeden toplam 560 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 32.6 puanla 401+ segmentinde yer aldı.
Amaç 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisi üniversitelerin ekonomi araştırmalarını, istihdam uygulamalarını ve istihdam edilen öğrencilerin oranını inceler. 86 ülke/bölgeden toplam 685 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34.0 puanla 401600 aralığında yer aldı.
Amaç 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisi üniversitelerin endüstri, inovasyon (yenilik) konusundaki araştırmalarını, patent ve yan/bağımsız şirket sayısını ve endüstriden elde ettikleri araştırma gelirlerini inceler. 74 ülke/bölgeden toplam 680 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 38.1 puanla 401600 aralığında yer aldı.
Amaç 10 Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisi üniversitelerin toplumsal eşitsizliklerle ilgili araştırmalarını, ayrımcılıkla ilgili politikalarını ve az temsil edilen gruplardan personel ve öğrenci istihdam etme ve güçlendirme kararlılığını inceler. 82 ülke/bölgeden toplam 669 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 35.9 puanla 401600 aralığında yer aldı.
Amaç 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorisi üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmalarını, sanatın ve kültürel mirasın sorumlusu olarak rollerini ve sürdürülebilirliğe yönelik iç yaklaşımlarını inceler. 85 ülke/bölgeden toplam 656 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 33.6 puanla 401600 aralığında yer aldı.
Amaç 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim kategorisi üniversitelerin sorumlu tüketim konusundaki çalışmalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin yaklaşımlarını inceler. 75 ülke/bölgeden toplam 503 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 29,3 puanla 301400 aralığında yer aldı.
Amaç 13 İklim Eylemi kategorisi üniversitelerin iklim değişikliği konusundaki araştırmalarını, enerji kullanımlarını ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmeye ilişkin hazırlık faaliyetlerini inceler. 81 ülke/bölgeden toplam 566 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 18.3 puanla 401+ segmentinde yer aldı.
Amaç 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar kategorisi üniversitelerin barış ve adalet konusundaki araştırmalarını, akademik özgürlük politikalarını ve bunlarla ilgili yönetişim kurumlarına danışman olarak katılımını inceler. 82 ülke/bölgeden toplam 653 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 33.5 puanla 401600 aralığında yer aldı.
Amaç 17 Amaçlar için Ortaklıklar kategorisi üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için küresel ortaklık, iyi uygulamaların teşviki ve verilerin yayınlanması konusundaki desteklerini daha kapsamlı şekilde inceler. 96 ülke/bölgeden toplam 1154 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 20.4 puanla 1001+ segmentinde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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