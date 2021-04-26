Çocuklarda bahar alerjisinin belirtileri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çalışkan, baharın gelmesiyle birlikte çocuklarda alerjik hastalıklarda artış olduğunu söyledi.

Bahar aylarının bahar alerjisi olanlar için bir ‘kabus’ olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çalışkan, "Bahar alerji çocuklarda çok sık gördüğümüz bir sağlık sorunudur. Özellikle mevsim geçişlerinde ilkbaharın gelmesiyle halk arasında saman nezlesi adı verilen bir durumdur. Öncelikle alerji nedir bunun tanımını yapmak gerekir. Normalde vücudumuzda anormal bir tepkinin verilmeyeceği sağlıklı insanlarda olmayan fakat duyarlı insanlarda gördüğümüz vücudun herhangi bir maddeye karşı aşırı tepki vermesidir. Mevsim geçişlerinde polenlerin görülmesiyle beraber bahar alerjisi olarak sık karşımıza çıkmaktadır. Gözde, burunda, akciğerlerde yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Gözlerde olduğu zaman kaşıntı, kızarıklık, sulanma olabiliyor. Burunda akıntı, tıkanıklık şeklinde oluyor. Koku da ve tat almada azalma gibi. Akciğerde olduğu zaman kişide astım şeklinde, nefes darlığı öksürük şeklinde ataklara neden olabilmektedir. Vücutta bazı kaşıntılı, döküntülü durumda da karşımıza çıkabiliyor. En önemli tedavisi alerji yapan etkenden uzaklaşmaktır. Hasta uzaklaşsa bile fayda görmüyor ise doktor kontrolünde kişinin durumuna göre ilaçlar verilmektedir. Bu durum da mutlaka uzman doktor kontrolünde sürecin takibi iyi yapılmalıdır" dedi.

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