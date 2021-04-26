Aile ve çift terapileri ilişkilerde önemli bir rol taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile ve çift terapileri ilişkilerde önemli bir rol taşıyor

İHA

Aile ve çift terapileri ilişkilerde önemli bir rol taşıyor

Aile terapisinde aile bireyleriyle hastalıklı olan ilişkilerin konuşulduğunu belirten Aile ve Çift Terapisi Uzmanı Psikiyatrist Dr. Güngör Meydan, bu terapiler sayesinde kavgalı ilişkiler, aldatma, aldatılma, ailede kayıplar, alkol madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi aile birliğini tehdit eden sorunların çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.
Aile ve çift terapileri hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Aile ve Çift Terapisi Uzmanı Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Güngör Meydan, insan yaşam evrelerinde; bebeklik, oyun çağı, okul çağı, ergenlik dönemi, yetişkinlik ve yaşlılık gibi süreçlerin olduğunu vurguladı. Her dönemin kendine özgü zorluk ve güzelliklerinin olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Güngör Meydan, “Aile yaşam evreleri evlilik ile başlar, çocuk sahibi olma, çocuğun ergenlik dönemi, çocukların evden ayrılması, yetişkinlik ve yaşlılık ile devam eder. Ailelerde kriz aile terapistine ihtiyaç en çok bu evrelerden birinde ortaya çıkar. Her ailenin kendi içinde ve çevresinde kurduğu ilişkilerde bir dengesi vardır. Bu dönemde bu denge bozulabilir. Çatışmalarda bireylerden birinde veya birkaçında psikiyatrik semptomlar görülebilir” diye konuştu.

Aileye bir çocuk geldiğinde aile bocalama dönemi yaşıyor
Aile terapilerinde; ailelerin içinde bulunduğu yaşam evreleri sorunlar hakkında bilgi verir şeklinde konuşan Uzm. Dr. Güngör Meydan, “Her dönemin kendine özgü yapısı olduğu için bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmak, aile terapisi yapabilmek ve ailelere yardımcı olabilmek için çok önemlidir. Örneğin; aileye bir çocuk geldiğinde çoğu aile bir bocalama dönemi yaşar. Evlilikle birlikte eşler karı koca olmayı ve bu rollerin sorumluluklarını öğrenirken aileye bebek geldiğinde farklı bir rol daha eklenir. Ebeveyn olmak gibi çiftler bu dönemde yeni rol ve sorumluluklarla ilgili bir bocalama dönemine girer ve buna bağlı ilişkilerinde çatışmalar olmaya başlar. Ancak bu olayın bu döneme özgü olduğunu bilmek ve sorunun kişilerden değil de yeni sorumluluk ve rollere bağlı olabileceğini düşünmek ve uyum sağlayabilmek için çiftlerin birbirlerine karşı daha toleranslı, daha destekleyici anlayışlı olmaları gerektiğini ve biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu bilmeleri çatışmaları azaltmada yardımcı olacaktır” dedi.

Aile ve çift terapisinde sorunlu olan ilişkilerdir
“Aile ve çift terapilerinde sorunlu olan kişiler değil; ilişkilerdir” diyen Uzm. Dr. Meydan, “Terapide hastalıklı olan ilişki konuşulur. Sorun nasıl başladı, nasıl devam etti, devam ettiren koşullar nelerdir, kimler sorundan nasıl etkileniyor ve nasıl başa çıkmaya çalışıyor, sorunla başa çıkarken kullandığı davranış kalıpları nasıl, bunlar ne kadar sorunu çözüyor, terapist eşliğinde birlikte bunlar konuşulur. Bazen sadece çiftlerle ile çalışırken bazen sorundan etkilenen tüm aile bireyleri ile de çalışılabilir. Bunlardan yola çıkarak çatışmalı kavgalı ilişkiler, aldatma, aldatılma, ailede kayıplar, alkol, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, kronik hastalıklar, kanser hastalıkları, yeti yetimine neden olan hastalıklar, ailede kronik ruhsal hastalıklar, ergenlik dönemine ait sorunlar, cinsel sorunlar, aileyi etkileyen travmalar, göçler, sınava hazırlık dönemleri gibi durumlarda aile terapisi ve çift terapisi bireylere tek çalışmaktan daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarda bahar alerjisinin belirtileri
YEREL HABERLER Çocuklarda bahar alerjisinin belirtileri
Havza’da cami temeli atıldı
YEREL HABERLER Havza’da cami temeli atıldı
OMÜ 2021 Times Higher Education Etki Sıralaması’nda yer aldı
YEREL HABERLER OMÜ 2021 Times Higher Education Etki Sıralaması’nda ...
Çalıştığı marketin kasasını soyup cip almış
YEREL HABERLER Çalıştığı marketin kasasını soyup cip almış
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da FETÖ'den 3 astsubay gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 astsubay gözaltına alındı
Samsun'da inşaat malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da inşaat malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 ...
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Isparta Davrazspor : 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Isparta Davrazspor : 1
Samsunspor'dan 'algı operasyonu' tepkisi
YEREL HABERLER Samsunspor'dan 'algı operasyonu' tepkisi
Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği bu yılda balkonlarda
YEREL HABERLER Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği bu yılda ...
Kahraman öğretmen, 1.5 yaşındaki çocuğu yangında ölümden kurtardı Samsun'da okulun lojmanında çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kahraman öğretmen, 1.5 yaşındaki çocuğu yangında ...
OMÜ'den Biden'a kınama
YEREL HABERLER OMÜ'den Biden'a kınama
İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek ...
Başkan Demir: "Vezirköprü’de Türkiye’nin en özel OSB’lerinden biri olacak"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Vezirköprü’de Türkiye’nin en özel ...
Ağaç yükleyici hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Ağaç yükleyici hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı
Samsun'da bin 100 yıllık çınar ağacına bakım
YEREL HABERLER Samsun'da bin 100 yıllık çınar ağacına bakım
Lojmanda çıkan yangında aileyi komşusu kurtardı 
YEREL HABERLER Lojmanda çıkan yangında aileyi komşusu kurtardı 
Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Havza’da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
YEREL HABERLER Havza’da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
Başkan Demir Havza’da tamamlanan yolları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Demir Havza’da tamamlanan yolları inceledi
Samsun’un içme suyu barajında sevindiren gelişme 15 milyon metreküpe kadar düşen barajdaki su miktarı yağışlar sonucu 50 milyon metreküpe ulaştı Başkan Demir: " 2021 yılında hiç yağmur yağmasa da su sıkıntısı yaşamayacağız"
YEREL HABERLER Samsun’un içme suyu barajında sevindiren gelişme 15 ...