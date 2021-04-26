Bu sahilde her yer kedi Sevimli patiler kayalıkları mesken tuttu

Samsun'da sahil kenarında kayalıkların arasında yaşamlarını sürdüren 100'e yakın kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Sevgipark mevkisi Sahil Yolu'nda yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar onlarca kediyle karşılaşıyor. Kayalıkları mesken tutan kedilerin zamanla sayıları daha da artıyor. Her sabah yürüyüş yapan vatandaşlar ise 100'e yakın kediye şefkatle bakıyor. Kimi mamasını alıyor kimisi ise su getiriyor. İnsanlardan kaçmayan kediler, yüzlerde tebessüm oluşturuyor.



"Kısıtlamada aç kalıyorlar"

Bölgede yürüyüş yapan Hasan Uzun, "1520 senedir burada geziyorum. Bunlar birkaç taneydi. Şimdi ise belki 100 tane var. Kısıtlamada bu hayvanlar aç kalıyor. Herkes bir şeyler alarak getirirdi. Su getiriyorlar, yiyecek getiriyorlar. Birinin elinde bir poşet gördükleri zaman hemen peşlerinden koşuyorlar. Kediler kayalıkların altında kalıyor. Bazen öyle dalgalar oluyor ki, taşların altında dalgalarla mücadele ediyorlar" dedi.

Her sabah elleriyle kedileri beslediğini söyleyen bir vatandaş ise "Hepsinin ismi var. Çok küçükken tanıyorum bunları. Yavruları var, onlara torunlarım diyorum. Hemen hemen 2 yıldır besliyorum. Ben onları tanıdığım gibi onlar da beni tanıyorlar. Sesimden tanıyorlar. Aşağıdan beni gördükleri zaman koşarak yanımıza geliyorlar" diye konuştu.

Kayalıkları mesken tutarak buraya 'kedi sahili' haline getiren sevimli patiler, buradan geçenlerin ilgisiyle karşılaşıyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.