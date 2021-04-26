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Pençe Şimşek-Yıldırım şehidi Aygün Çakar, son yolculuğuna uğurlandı Samsun şehidini uğurladı

İHA

Pençe Şimşek-Yıldırım şehidi Aygün Çakar, son yolculuğuna uğurlandı Samsun şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki AvaşinBasyan bölgesinde başlatılan PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu. Şehit askerin cenazesi için Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.
Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Cenazede şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri parkasını giyerken cenazede ayakta durmakta zorlandı ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı’dan destek alarak güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi ve diğer 2 kardeşi de sinir krizi geçirirken askerlere sarılarak güç aldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazını müteakip Darıçayalanı Aile Mezarlığına defnedildi.
Şehidin cenaze törenine ayrıca Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin yakınları, mahalle sakinleri ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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