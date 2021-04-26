Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı

SamsunOrdu karayolu üzerinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobilden geriye demir yığını kaldı.
Yangın, SamsunOrdu karayolu üzeri Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 55 VH 680 plakalı otomobilin Ordu istikametine seyir halinde ilerlediği esnada motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün dumanları fark ederek aracını yol kenarına park etmesinin ardından otomobili kısa sürede alevler sardı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.