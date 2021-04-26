Tırın vurduğu hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da seyir halinde ilerleyen otomobil tırın vurması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki 55 RT 376 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen ve plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polis ekipleri çarpıp kaçtığı iddia edilen tırın plakasının tespiti için inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.