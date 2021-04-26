Atakum, Asya’ya nefes oldu Başkan Deveci’den SMA savaşçısı minik Asya’ya anlamlı destek

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, SMA savaşçısı 21 aylık Asya Demir’in tedavi masraflarını karşılamak için yapılan canlı yayına katıldı. Hem bağış yapan hem de minik Asya’ya nefes olmak için bağış toplayan Başkan Deveci’nin yayınına Atakumlulardan ve Atakum Belediyesi personelinden büyük destek geldi.

Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bunun yanı sıra nefes almayı ve görmeyi de etkileyen bir kas hastalığı olan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) TİP1 ile savaşan 21 aylık Asya Demir için düzenlenen yardım kampanyasına Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de destek oldu. Kampanyada sembolik olarak 50 TL’den satışa çıkarılan lalelerden yaklaşık 2 bin 300 tanesi, hayırseverler tarafından satın alındı. İki saatten fazla süren canlı yayında 120 bin TL’ye yakın bağış yapıldı.



Açık arttırmayla Samsunspor forması

Gönüllü Ali Tepe’nin sunuculuğunu yaptığı sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programa konuk olan Başkan Deveci, hem bağış yaptı hem de bağış yapmaya teşvik etti. İki saatten fazla süren canlı yayında 120 bin TL’ye yakın bağış yapıldı. Başta Av. Gülay Deveci de olmak üzere; Atakum Belediyesi personeli, Samsunlu iş adamları, Atakumlu esnaflar ve yurttaşlar minik Asya’ya destek için adeta seferber oldu. Almanya, Hollanda, Avusturya, Kanada gibi dünyanın birçok ülkesinden de katılımın olduğu yayında, Atakumlu hayırsever Sevinç Aydın’ın Asya için bağışladığı imzalı Samsunspor forması da açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Heyecanlı bir açık artırmadan sonra forma 6 bin 750 TL’ye yeni sahibinin oldu.



Asya'mız hayata tutunsun

SMA hastalığına karşı hem Dünya Sağlık Örgütü’nün hem de devletlerin duyarlı olması gerektiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Keşke böyle olmasa. Keşke sosyal devlet buna benzer hastalıkların tedavisini üstlense. Bizi ve aileleri buna benzer tablolarla karşı karşıya getirmese. 21. yüzyılda devletin bu hastalıklara duyarsız kalmamalı. SMA hastalığı gibi hastalıkların ilaçları dünyanın her yerinde çok pahalı. Özellikle ailelerin ödeme gücünü aşıyor. Dünya Sağlık Örgütü biraz da bunun için var. Örneğin bu ilaçların üretimini Dünya Sağlık Örgütü üstlenebilir. İhtiyacı olan ülkeler de daha az ücretle veya ücretsiz olarak bunu temin edebilir. Sağlık Bakanlığı’na da çağrı yapmak istiyorum. Asyalarımızı hayata tutunduralım. Asyalarımızın ailelerini zor durumda bırakmayalım” dedi.



"Bahçesini lalelerle dolduralım"

Atakumlularla birlikte minik Asya’nın bahçesini lalelerle süslemek istediklerini söyleyen Başkan Deveci, “Masamda şu anda güzel Asyamızın fotoğrafı var. Zeytin gözleriyle bana bakıyor. Samsunluların dayanışma ruhu kuvvetlidir. Biz pandemi başladığından bu yana maske, dezenfektan, gıda yardımlarının tümünü Samsunlu hayırseverler sayesinde yapıyoruz ve sadece köprü görevi görüyoruz. Yaklaşık bir yıldır Samsunlular ihtiyaç sahibi ailelerden ellerini çekmediler. Asya’ya nefes olmalıyız. Ailesini bu zor durumdan çıkarmalıyız. Bu bizim için vatandaşlık görevi; aynı zamanda kutsal bir görev. Küçük bir kızımızı hayata tutundurmaya gayret ediyoruz. Küçük bağışlarımızla koca bir dünyayı, Asya’yı kurtarabiliriz. Tüm vatandaşlarımıza , değerli komşularımıza tekrar çağrı yapıyorum: Asya’ya sahip çıkalım, sağlığına kavuşturalım. Asya’nın evinin bahçesini lalelerle dolduralım” ifadelerini kullandı.



Minik Asya'nın 60 günü kaldı

Günden güne eriyen ve nefes almakta güçlük Asya’nın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, aile ve gönüllüler sosyal medya üzerinden 2.2 milyon dolarlık ilacı temin edip Asya’yı sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyor. Yurtdışında satışı gerçekleştirilen ilacın kullanılabilmesi için 13 kilogram veya 2 yaş sınırı bulunuyor. Minik savaşçı Asya’nın ise bu ilacı alabilmesi ve faydasını görebilmesi için son 60 günü kaldı.



Nasıl bağış yapılır?

Ailenin valilik onaylı ve yasal prosedürleri tamamlanmış Ziraat Bankası TR53 0001 0021 4896 7096 3850 01 numaralı Asya Demir adına kayıtlı hesabına bağış yapılabiliyor. @asyayasasin isimli İnstagram hesabı üzerinden de diğer ödeme yöntemlerine ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.