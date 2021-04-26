Çarşamba Belediyesi '23 Nisan' resim yarışması sonuçlandı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri “23 Nisan” konulu resim yarışmasında dereceye giren çocukları tebrik ederek ödüllerini verdi.

Çarşamba Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “23 Nisan” konulu resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Kazananlar ödüllerini Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın elinden aldı. Bin 100’ün üzerinde çocuğun katıldığı yarışmada birinciliği Özlemsu Fidan, ikinciliği Yağmur Yıldızbaş, üçüncülüğü Zehra Güner kazandı.

Çarşamba’da yaşayan 610 yaş arası tüm çocukların katılabildiği yarışmaya bin 100’ün üzerinde başvuru yapıldığını belirten Belediye Başkanı Halit Doğan, yarışmada dereceye giren ilk üç çocuğa, pandemi sürecinde online eğitimi desteklemek amacıyla tablet hediye edildiğini söyledi. Ayrıca yarışmaya katılan herkese Çarşamba Belediyesi tarafından 23 Nisan’a özel bastırılan hatıra tişörtleri hediye edilecek.



“Resim yarışmamızın kazananlarını kutluyorum”

Pandemi nedeniyle 23 Nisan heyecanının bu sene evlerde sürdüğünü belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Korona virüs salgını sebebiyle çocuklarımız bu 23 Nisan’ı evlerinde geçirmek durumunda kaldılar. Biz milli bayram heyecanını hep birlikte yaşayalım, 23 Nisan coşkusunu paylaşalım diye çocuklarımızdan hayallerindeki 23 Nisan’ı resmetmelerini istedik. Birbirinden güzel yüzlerce resim ile karşılaştık. Bu güzel günün hatırası olarak resim yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza özel olarak bastırdığımız 23 Nisan baskılı tişörtlerimizi hediye edeceğiz. Yarışmamızda dereceye giren üç çocuğumuza da tablet hediyesinde bulunuyoruz. 23 Nisan konulu resim yarışmamızın kazananlarını yürekten kutluyorum, yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yıl çocuklarımız ellerinde bayrakları ile bayram coşkusunu caddelerimizde, sokaklarımızda tüm heyecanıyla yaşayacaklar” dedi.



“Önceliğimiz çocuklarımızın sevinci ve mutluluğu”

23 Nisan coşkusunun buruk geçmemesi için ilçe genelinde etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz, çocuklarımız milli bayram heyecanını coşkuyla yaşayabilsinler, aynı ruhu hissetsinler diye ilçemiz genelinde çeşitli etkinlikler düzenledik. 23 Nisan günü Çarşamba’mızın çeşitli yerlerinde vosvos turları düzenleyerek, evlerinde heyecanla bekleyen çocuklarımıza hediyelerini dağıttık. Önceliğimiz çocuklarımızın sevinci ve mutluluğu. Biz Çarşamba Belediyesi olarak oluşturduğumuz her faaliyette ve ilçemiz adına yaptığımız, yapacağımız her planlamada geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi yarınlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tekrardan kutluyorum” şeklinde konuştu.

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