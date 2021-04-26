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Yiğit: “4 yılda Türkiye’de geri dönüşümde olumlu kararlar alındı” ÇEVSAM Söyleşileri: OMÜ Mezununun Anlatımıyla Atık Yönetimi

İHA

Yiğit: “4 yılda Türkiye’de geri dönüşümde olumlu kararlar alındı” ÇEVSAM Söyleşileri: OMÜ Mezununun Anlatımıyla Atık Yönetimi

Çevre Mühendisi ve Atık Yönetim Uzmanı Yiğit, son 4 yılda Türkiye’de geri dönüşümde keskin ve olumlu kararlar alındığını söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM), çevrim içi (online) düzenlediği söyleşilerle çevre bilinci ve farkındalığı kazandırmayı hedefliyor. ÇEVSAM Söyleşileri ana başlığını taşıyan program dizisinde “Atık Yönetimi ve Çevre Ajansı” konusu ele alınırken program konuğu OMÜ mezunu Çevre Mühendisi ve Atık Yönetim Uzmanı İlkim Yiğit, bilgibirikim ve tecrübelerini aktardı.
ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğündeki söyleşi, Prof. Dr. Ardalı’nın ÇEVSAM’ı tanıtmasıyla başladı. Çevre sorunları alanında uygulamaya dönük araştırmalar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Ardalı, bu yöndeki faaliyetleri sürdürülebilir kılmayı ve teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek bilgi ve deneyim paylaşımını yaymak ve kamuoyunu bilgilendirmek için ÇEVSAM Söyleşileri’nin istikrarlı olarak devam edeceğini kaydetti.
Söyleşinin konuğu İlkim Yiğit, 2005 yılında OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olduğuna ve iş hayatını atık yönetimi alanında sürdürdüğüne işaret ederek program boyunca atık yönetimine dair fikir ve değerlendirmelerini paylaştı.

“4 yılda ülkemizde keskin ve olumlu kararlar alındı”
Atık yönetiminin hayatımızın her alanında önem arz ettiğini vurgulayan uzman Yiğit “Ülkemizde geri dönüşüm sanayisinin belli bir noktaya geldiğini görmekteyiz ve bu doğrultuda son 4 yılda ülkemizde keskin ve olumlu kararlar alındı. Dünyada ve ülkemizde bu konular kapsamında çeşitli uygulamalar yapılırken ülkemizde 2017 yılında 'Sıfır Atık' projesi ile farkındalık oluşturuldu ve bu proje ile birlikte atık azaltımı ve ayrıştırması gündeme geldi” diye konuştu.

“Pil üretimi yapmak suretiyle bu alanda önemli kazanç sağlayabilir”
Uzman Yiğit, atıkları ayırmanın önem arz ettiğine dikkat çekerek devamında “Geri dönüştürülebilir atıklar (cam, metal, kâğıt ve plastik) ile gıdasal ve organik atıkların bile ayrı toplanması bu anlamda yeterli. Ekonomik kazanç getirmesi ve değerli madenler bulundurması sebebiyle ve bilgi güvenliği kaynaklı endişelerden ötürü özellikle elektronik atıklar çöpe atılmamalı. Örneğin Türkiye, son yıllara kadar pili ithal ediyordu, dolayısıyla artık pil üretimi yapmak suretiyle bu alanda önemli kazanç sağlayabilir” sözlerine yer verdi.
Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla Çevre Ajansı’nın kurulduğuna işaret eden Çevre Mühendisi ve Atık Yönetim Uzmanı Yiğit, bu sürece dair “Çevre Ajansı; cam, plastik ve metal gibi yoğun kirlilik oluşturan atıkların yönetimi açısından depozito iade sistemi uygulaması için kuruldu. Bu sistem, Avrupa’da kâr amacı gütmeyen bir merkez tarafından yürütülmekte ve ülkemizde de Çevre Ajansı’nın kuruluşu, söz konusu bu sistemi gündeme taşıdı. Çevre Ajansı, eğitimde bilinç ve duyarlılık yaratılması, denetimlerin yapılması, depozito iade sisteminin takibi vb. 8 ana direktif çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor” bilgisini paylaştı.
ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise OMÜ olarak “Sıfır Atık Belgesi”ni aldıklarını belirterek elektronik atıkların geri kazanımı ile atık yönetiminde minimizasyonun ve yeniden kullanımın önemine atıfta bulunarak Çevre Mühendisi İlkim Yiğit’e katılımı için teşekkür etti.
Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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