Çalıştığı marketin kasasını soyup lüks cip almış (2)



'ARACI TAKSİTLE ALDIM'

Samsun'da çalıştığı marketin kasasından para çalarak kendisine lüks cip aldığı öne sürülen Hüseyin A., iddialara yazılı açıklama ile yanıt verdi. Market sahibini psikolojisi bozuk olmakla suçlayan Hüseyin A., "Olay adli mercilere karşılıklı dava açılarak intikal etmiştir. Benim gözaltına alınmış veya adli kontrolle serbest bırakılmış olmam gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma aşaması devam etmektedir. Aldığım cip ise 45 bin TL civarında 2006 model bir araçtır. Araç alacağımı da ayrıca biliyordu. Ve aracı komşumdan taksitle aldım. Engelli çocuğum olduğu için araç benim için bir zorunluluktu. 'Kayıtlar olmasa hanımım inanmazdı' demesi çok doğru. Zira hanımı ve kızı söz konusu şahsı terk etmiş. Hanımı 6 ay sonra eve dönmüştür. Bu süre zarfında kadın sığınma evlerinde kalmıştır. Kızı ise babayı reddetmiş ve evden ayrılmıştır. Şahıs bozuk bir psikolojiye sahip olduğu için babasının soyadını reddederek yeni soyisim aldı. Benim adıma firmaya 50 bin TL kredi çektiği doğru fakat karşılığında iş yerimi mülkü ile kendisine devrettim. Söylediği gibi icralık olma gibi bir durum yaşanmadı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-04-26 17:56:37



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