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Samsun'da bir kişi budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki M.A., kendisine ait tarlada bulunan ağaç dallarını budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ağır yaralanan M.A., kaldırıldığı Asarcık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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