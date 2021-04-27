Zirveyi gören Samsun’da vakalar 3 haftadır düşüşte

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Mart2 Nisan tablosunda yüz binde 678,72’yle pik yapan Samsun’da vakalarda 3 haftadır düşüş yaşanıyor. Dün açıklanan 1723 Nisan tablosunda ise vakaların yüz binde 481,9’a kadar gerilediği görülüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat5 Mart tablosunda 348,36’ya, 612 Mart tablosunda 458,53’e, 1319 Mart tablosunda 508,97’e, 2026 Mart tablosunda 586,84’e ve 27 Mart2 Nisan tablosunda 678,72’e yükselerek zirveyi gördü. Vakalar 39 Nisan tablosunda 645,17’ye, 1016 Nisan tablosunda 601,14’e ve dün akşam açıklanan 1723 Nisan tablosunda ise 481,9’a geriledi.

Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 1521 Şubat’ta 2 bin 752'e, 2026 Şubat’ta 3 bin 555’e, 27 Şubat5 Mart’ta 4 bin 724’e, 612 Mart’ta 6 bin 218’e, 1319 Mart’ta 6 bin 902’ye, 2026 Mart’ta 7 bin 958’e ve 27 Mart2 Nisan’da ise 9 bin 204’le zirveyi gördüğü tespit edildi. Düşüşün başlamasıyla vaka sayıları 39 Nisan’da 8 bin 749, 1016 Nisan tablosunda 8 bin 152 ve dün açıklanan 1723 Nisan tablosunda 6 bin 535 olarak gerçekleşti.

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