Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

10 Haziran 2015 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde bir arabaya bindirilerek Ağıllar Mahallesi’ne götürülen Naim Tosun (29), sulama kanalı kenarında başından silahla vurulduktan sonra, silahı eline tutuşturulup intihar süsü verilmiş halde bulunmuştu. Sol şakağından vurulan Naim Tosun, ağır yaralı olarak Bafra’da özel bir hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 6 gün yoğum bakımda kalan Naim Tosun hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 şüpheli gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Olayın faili olduğu tespit edilen Ufuk D.(27) ise 21 Mart 2017 tarihinde jandarma ekiplerince Korukluk Mahallesi’nde evinde yakalanmıştı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderilmişti. Cinayetten yargılanan Ufuk D. 14 yıl hapis cezası almıştı.

6 yıl önce işlenen Ağıllar mevkisi sulama kanalı yolundaki Naim Tosun cinayeti ile ilgili yargılan ikinci şahıs Emre C. de mahkeme tarafından 17 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hapis cezası kesinleşen Emre C. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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