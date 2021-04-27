Sinop’ta vakalar artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı

Sinop Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 tablonun 10’unda vaka artışını sürdürdü. Son açıklanan 1723 Nisan tablosunda yüz binlik oranı 445,35’e, vaka sayısı ise 964’e yükseldi. 814 Şubat’ta açıklanan ilk tablodaki vaka sayısı 172’ydi. Rakamların 5,6’ya katlandığı, yüzde 460 artış yaşandığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat5 Mart tablosunda 314,15’e, 612 Mart tablosunda 345,56’a yükseldi. 1319 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 2026 Mart tablosunda 354,80’e, 27 Mart2 Nisan tablosunda 360,34’e, 39 Nisan’da 398,69’a, 1016 Nisan’da 440,73’e, 1723 Nisan’da 445,35’e yükseldi.

Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 1521 Şubat’ta 181'e, 2026 Şubat’ta 346’a, 27 Şubat5 Mart’ta 680’e, 612 Mart’ta 748’e yükseldi. 1319 Mart’ta 669’a düşse de, 2026 Mart’ta 768’e, 27 Mart2 Nisan’da 780’e, 39 Nisan’da 863’e, 1016 Nisan’da 954’e, 1723 Nisan’da 964’e yükseldiği tespit edildi.

Rakamlara rağmen Sinop sokaklarında yoğunluk hakim. Tam kapanma açıklamasının da etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. Sinoplular açıklanan tabloları endişeyle takip ettiklerini belirtti. Tedbirlere riayet edilmediği sürece bu artışlara alışılması gerektiğini dile getirdiler.

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