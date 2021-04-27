Oturaklar da kaldırıldı Sadece namaz kılanlar için açılıyordu, korona engeline takıldı

Samsun’da yıllardır Ramazan ayında açık olan ama çay satışı yapmayıp, oruç tutup, namaz saatini bekleyenlerin dinlenmesi için açık olan çay ocaklarının önündeki oturakların süngerleri, fiziksel mesafenin korunması amacıyla söküldü.

Salgın öncesi Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerler faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi Saathane Meydanı civarındaki çay ocaklarında ise dükkanlar açık olmasına rağmen çay satışı yapılmıyordu. Oruçlu olan vatandaşlar çay ocaklarına oturup, Büyük Cami’de namazlarını kıldıktan sonra iftar saatine kadar zaman geçiriyorlardı. Çay ocağı sahipleri de Ramazan dolayısıyla ocağın altını iftardan önce yakmıyordu.

Bu Ramazan ayında da yıllardır devam eden gelenek, tekrar korona virüsü engeline takıldı. Saathane civarındaki çay ocakları korona yasakları dolayısıyla sadece esnafa servis yaparken, çay ocaklarının önünde bulunan oturakların ise fiziksel mesafeyi korumak adına süngerleri çıkartıldı.

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