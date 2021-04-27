Aranan 30 şahıs yakalandı, izolasyonu ihlal eden 3 kişiye ceza yazıldı

– Samsun’da aranması olan 30 kişi yakalanırken, izolasyon kuralını ihlal eden 3 kişiye de idari işlem uygulandı.

Samsun Valiliği korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla yapılan çalışmalar ve uygulanan asayiş çalışmaları hakkında açıklama yayımladı.

Kovid19 salgının kontrolü amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde verilen bilgide, “26 Nisan Pazartesi günü korona virüsü tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 55 bin 164 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış, izolasyon kuralını ihlal eden 1 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 446 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 bin 752 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış olup izolasyon kuralını ihlal eden 2 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında 622 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



Araması olan 30 şahıs yakalandı

Samsun Valiliğinin asayiş uygulamaları neticesinde verdiği bilgide ise şu ifadelere yer verildi:

“26 Nisan Pazartesi saat 08.00 ile 27 Nisan Salı günü saat 08.00 arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekiplerimiz tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 20 bin 917 şahsın GBT sorgusu yapılarak 30 aranan şahıs yakalanmıştır. 4 şahsa adli işlem yapılmış, 38 şahsa idari işlem yapılarak 22 bin 269 TL para cezası uygulanmış, bin 965 araç kontrol edilmiş, 17 araca cezai işlem yapılarak 16 bin 256 TL para cezası uygulanmış, 236 iş yeri kontrol edilerek 1 iş yerine cezai işlem uygulanmış, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 7 adet mermi, 7 adet kesici/delici alet, 1,47 gram esrar, 45 adet sentetik ecza hap, 13,14 gram metamfetamin, 0,43 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Trafik yönünden bin 722 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 603 araç ve sürücüye 202 bin 877 TL cezai işlem uygulanmış, 17 araç trafikten men edilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.