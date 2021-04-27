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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

101 çocuğa Samsunspor forması

İHA

101 çocuğa Samsunspor forması

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.yılı münasebetiyle 101 çocuğa, sosyal medyadan yaptığı çekilişle Samsunspor forması hediye etti. Kazananların formaları kargo ile adreslerine gönderilecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 101 çocuğa hediye edilecek Yılport Samsunspor forması için çekiliş düzenledi. 15 Nisan’da başlayan ve Twitter üzerinden gerçekleşen çekiliş 879 retweet, 936 beğeni ve 2 bin 450 yorum aldı. 23 Nisan’da tamamlanan ve sonuçları sosyal medyadan açıklanan çekilişte kazanan 101 kişi belirlendi. Formalar, iletişim bilgileri alınan kazananlara kargo ile ulaştırılacak.
Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor’a başarılar dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz çekilişte kazananları tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız kazananlarla tek tek iletişime geçiyor. İstedikleri forma ve bedenleri belirleyip kendilerine teslim edeceğiz. Şehrimizin takımı Samsunspor’umuzun her zaman yanındayız. Süper Lig yolunda takımımıza başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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