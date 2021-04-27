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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi tam kapanmaya hazır Başkan Deveci: “Tüm ihtiyaçları karşılayacağız”

İHA

Atakum Belediyesi tam kapanmaya hazır Başkan Deveci: “Tüm ihtiyaçları karşılayacağız”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, tam kapanma dönemine ilişkin Atakum Belediyesi’nin planladığı çalışmaları açıkladı. Başkan Deveci, “Atakum Belediyesi tüm birimleriyle görev başında. Hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Her türlü sorunun çözümü için kendimizi hazırladık” dedi.
Başkan Av. Cemil Deveci, başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleriyle Atakum Belediyesi’nin tam kapanma döneminde yol haritasının çizildiği toplantı gerçekleştirdi. 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada belediye hizmetlerinin aksamayacağını söyleyen Başkan Deveci “Sosyal belediyecilik anlayışımızla birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi zorluk çekmeyeceğiz. Tam kapanmayı toplum da biz de bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

Gıda bankasına bağış çağrısı
Atakum Belediyesi’nin bir buçuk yıldır pandemiyle mücadele ettiğini söyleyen Başkan Deveci, “Bu süreçte maskeden gıdaya yurttaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi zorluk çekmeyeceğiz. Tam kapanmayı toplum da biz de bekliyorduk. Başka türlü bu salgından kurtulamayacağız. Biz bu dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Örneğin, karantinadaki PCR testi pozitif veya temaslı yurttaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmayı sürdüreceğiz. Gıda Bankamız AtaMarket açık olacak, yararlanıcılarımız ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Paylaşım merkezimiz de açık olacak. Merkez sayesinde hemşerilerimize içinde bir mutfakta ihtiyaç olabilecek her türlü ürünün olduğu gıda kolilerimizi ulaştırıyorduk, yine ulaştırmaya devam edeceğiz. Karadeniz’de ilk, Türkiye’de başarılı örneklerinden birisi olan AtaMarket şu anda ayda 500’ün üzerinde hanenin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Gıda Bankası belediye bütçesiyle yönetilmiyor, tümüyle gönüllülerin ve yardımseverlerin katkılarıyla ilerliyor. AtaMarket çalışanlarının da önemli bir bölümü gönüllü, Özgür Bölüşüm Derneği de bu çalışmada bizim paydaşımız. Her fırsatta diyorum, bizim kültürümüzde ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ söylemi vardır. Geleneğimiz, göreneğimiz bunun üzerine kurulu. Gıda Bankası’na yapılan yardımların tümü kurumsal bir süreçte gerçekleşiyor, hepsi vergi matrahından düşüyor. Bir çağrı daha yapayım, komşularımız fitrelerini verebilecekleri en faydalı kurumlardan birisi Gıda Bankası. Çünkü kentimizin en ihtiyaç sahibi insanlarına ulaşıyoruz” diye konuştu.

Aşı olacaklara ulaşım desteği
Mevcut çalışmaların devam edeceğini söyleyen Başkan Deveci, “Pandemi döneminde kurmuş olduğumuz ve yurttaşlara telefonla psikolojik destek sağlayan Psikolojik Dayanışma Hattımız hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması olan KADES’i tüm medya kanallarımızdan duyurmayı sürdüreceğiz. Tam kapanma döneminde sokak hayvanlarımız desteğe ihtiyaç duyacaktır. Onları unutmamak gerekiyor. Biz belediye olarak rutin bir şekilde mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz ancak bu dönemde çalışmalarımızı artıracağız. Atakumlular, internet sitemiz üzerinden kentimizdeki mama haritasına ulaşabiliyor. Evlerine en yakın noktalardaki besleme noktalarını tek tek görebiliyorlar, markete giderken mama kaplarını gözleyip boş kalmamasını sağlamalarını hemşerilerimden rica ediyorum. Sokakta yaşayan canlılar bizim komşularımız, bu kenti birlikte paylaşıyoruz. Diğer yandan hastanelerde aşı ve fizik tedavi muayeneleri başta olmak üzere, randevusu olan ancak ulaşımda araç bulamayan komşularımızı hastaneye götürüp sonra evine geri bırakabileceğimiz bir sistem oluşturmuştuk. Bu desteğimiz devam edecek. Daha önce de yaptığımız alışveriş uygulamamız devam edecek. Evlerinden çıkamayan özellikle dezavantajlı gruptaki komşularımız ücretini ödemek kaydıyla ekiplerimizden yardım isteyebilecek. Mayıs ayı emlak vergilerinin yatırılma ayı. Tam kapanma boyunca yurttaşlarımız belediyeye gelmeye gerek kalmadan www.atakum.bel.tr adresinden online ödeme yapabilirler. Sadece vergi ödemek için değil, tüm isteklerini internet sitemizden veya 444 40 55 numaralı hattan iletebilirler” şeklinde konuştu.

“Tedbirlere harfiyen uymalıyız”
Başkan Deveci, Atakum Belediyesi tüm birimleriyle görev başında olacağını belirterek, şunları söyledi:
“Hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Her türlü sorunun çözümü için kendimizi hazırladık. Biz, Atakum Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanındayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere, saha ekiplerimiz görevlerine devam edecek. Sadece belediye hizmet binasındaki arkadaşlarımız için İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine uygun çalışma takvimleri belirlenecek. Bir kısmı evden, bir kısmı da dönüşümlü çalışacak. Hem vatandaşın hizmetini aksatmamaya çalışacağız hem de belediyede bulaş riskini olabildiğince azaltacağız. Evde kapalı kalmak kolay değil. Bunun zorluklarını ben de biliyorum. Ama buna mecburuz. Bu virüsten kurtulmamız gerekiyor. Bundan kurtulabilmemiz için bu tedbirleri almamız gerekiyor. Evde kalarak, gerekmedikçe sokağa çıkmayarak, evimize komşularımızı ve akrabalarımızı davet etmeyerek; hem kendi sağlığımızı hem de komşularımız ve akrabalarımızın sağlığını koruyarak bu virüsten kurtulabiliriz. Bu virüsten bir an evvel kurtulmamız gerekiyor ki kendi özel yaşamımıza, kendi gündemimize dönebilmemiz lazım. Yoksa giderek sorunlarımız artıyor. Bu süreçten bir an önce çıkmamız lazım. O nedenle ben her zaman söylediğim gibi, doktorumuz kendimiziz. Kendi güvenliğimizi, kendi sağlık tedbirlerimizi kendimizin alması lazım. Bu tam kapanma sürecinde evde kalma tedbirlerine harfiyen uymamız gerekiyor.”

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