Kitapsever muhtar: Muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

Samsun Alaçam Yenicami Mahallesi Muhtarı, hem çocukların hem de yetişkinlerin kitaplardan faydalanabilmesi için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi.

Göreve geldiği günden itibaren birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Yenicami Mahallesi Muhtarı Mustafa Anakök, mahalledeki çocukların ve yetişkinlerin kitaplardan faydalanabilmesi için muhtarlık binasının içine kütüphane kurdu. Mahalle esnafı ve vatandaşların büyük ilgisini çeken mini kütüphane görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalle esnafı ve vatandaşlar boş vakitlerinde buraya gelerek kitap okuyor. Kimisi okumak için evine götürüyor ve okuduktan sonra muhtarlığa teslim ediyor. Anakök, muhtarlık binasında kurduğu mini kütüphaneye, kitap desteği geldiğinde daha fazla kişiye okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Kitap okumayı çok seven Yenicami Mahallesi Muhtarı Anakök, “Çocukluğumdan beri okumayı çok seviyorum. Babam da okumaya çok meraklıydı. Kendisini iyi geliştirmiş birisiydi. Ondan dolayı bu merak bize de sarmıştı. Çocuklarım da evde okur. Çocuklarım bu kitapları okudu. Evde de kitaplıkta yer kalmadı. 'Baba bu kitapların birazını muhtarlığa indir, orada ihtiyacı olan insanlara ver' dediler. Ben de tamam dedim. Onların ilgisi üzerine bu işi düşündük, ilerletmeye başladık. Baktım insanlar gördükçe merak sardı. Gelip burada muhtarlığımızda okuyorlar. Benim de hoşuma gidiyor, duygulandırıyor. Kitaplarımızı okuyan arkadaşlarımıza çayımız kahvemiz de var. Onları okurken görürken ben de bu şekilde mutlu oluyorum. Ben de onlarla beraber okuyorum. Bilgimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bende olmayan kitaplar diğer arkadaşlarda var. Onlar da getiriyor, onların kitaplarını okuyoruz. Bilgimiz bu şekilde artıyor, yeni şeyler öğreniyoruz. İnsanlara faydalı olmak için uğraşıyoruz" dedi.

Fırsat buldukça kitap okumaya gelen Yenicami Mahallesi esnaflarından Kezban Başaran, “Alaçam’da böyle bir imkan olmadığı için Mustafa Bey sağ olsun kendi imkanları çapında bir kütüphane oluşturmaya çalıştı. Çocuklarımızın veya büyüklerimizin buradan kitap alıp okuması bizleri mutlu eder. Her zaman esnafın müşterisi olmuyor. Karşıda komşuyum. Boş vaktimi buradan aldığım kitapları okuyarak değerlendiriyorum. Bundan da çok memnunuz. Yetkililer ve vatandaşların desteği ile burası büyütülebilir" diye konuştu.

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