Hasan Uğurlu Barajı’nda denetim

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Samsun’un Ayvacık ilçesinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı’nda yapılan denetimlerde sahibi bulunmayan ve yaklaşık 2 bin metre misina ağa el konuldu.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Kontrol ekiplerince, Ayvacık ilçesinde bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü’nde denetim ve kontrol yapıldı. Denetimde sahipsiz takribi 2000 metre misina ağa el konuldu. Ağda canlı bulunan sazan ve yayın balıkları suya bırakıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün benzer denetimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi.

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