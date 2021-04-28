Samsun Valisi: “Tam kapanmada aynı evdeki aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemeli”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tam kapanma sürecinde en önemli noktanın, salgın zincirinin kırılması için aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi olduğunu söyledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanma sürecinde yürütülecek tedbir ve denetimlerin görüşüldüğü Kovid19 Pandemi Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Tam kapanma tedbirlerini, bir yılı aşkın süredir devam eden korona virüsle mücadeledeki en önemli fırsat olarak değerlendirdiğini ve yaza çok daha rahat girebilmesi için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirten Vali Dağlı, bu süreçte en önemli noktanın, salgın zincirinin kırılması için aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi olduğunun altını çizdi.



Muafiyet belgelerine sıkı denetim

Vatandaşlardan, tam kapanmayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgedeki kural ve tedbirlere uymaları ve dikkat etmelerini isteyen Samsun Valisi, şehirlerarası yollarda izin belgelerinin, şehir içi kontrol noktalarında da hem kamu hem özel sektör çalışanlarının muafiyet belgelerinin zaman ve güzergah açısından çok sıkı denetleneceğini ve suistimale asla izin verilmeyeceğini belirterek, cezai yaptırımla karşılaşılmaması için bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



Sosyal destek

Vefa Sosyal Destek Gruplarının bu süreçte de kıymetli büyüklerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını hatırlatan Dağlı, ilçe kaymakamlarına tedbir ve denetimler konusunda olduğu gibi bu konuda da azami derecede gayret gösterilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için koordinasyonun iyi bir şekilde sağlanması talimatını verdi.

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