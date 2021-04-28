Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

5 AYRI DOSYASI VAR

Bu arada Bülent Cenikli'nin bu yıl 1 ay evden uzaklaştırma aldığı, uzaklaştırmanın 13'üncü gününde eşiyle barıştığı, Cenikli'nin Nisan ayı başında evden yine 2 ay uzaklaştırma aldığı ve eşiyle yine barışmak üzere eve gittiği belirtildi. Bülent Cenikli'nin aile içi şiddet ile ilgili 5 ayrı dosyasının olduğu da öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL

2021-04-28 14:09:19



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