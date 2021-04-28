Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde müşterek uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen Ö.D. adlı kadın ile A.Y.'ye ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 paket halinde 285,01 gram metamfetamin maddesi, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.D. ve A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.